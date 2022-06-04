В Росздравнадзоре опровергли слухи о нехватке лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация на фармацевтическом рынке остается стабильной, считает руководитель ведомства Алла Самойлова. По ее словам, проблем с лекарствами не зафиксировано, передает ТАСС.

Нормально. Все хорошо, — сказала Самойлова, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с медикаментами в стране.

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина 23 мая заявила, что на территории страны существуют сложности с закупками некоторых медицинских изделий. По её словам, причина возникших трудностей кроется в том, что в настоящее время не удалось провести тендеры на приобретение медицинской продукции.

При этом 12 мая исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов сообщил, что в России нет дефицита лекарств, в том числе импортных. По словам эксперта, зарубежные предприятия осуществляют поставки в рамках заключённых контрактов. Он отметил, что в этом случае задержки возможны лишь из-за нарушения логистических цепочек.