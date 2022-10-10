В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений на поездки в Крым Глава Ростуризма Догузова заявила об отсутствии ограничений на поездки в Крым для отдыхающих

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Желающие отдохнуть в Крыму могут беспрепятственно отправляться туда, ограничений на поездки нет, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, для легковых автомобилей уже возобновлено движение по Крымскому мосту, время ожидания составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Автобусы временно переправляются с помощью парома.

Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений, — сообщила Догузова.

Для удобства туристов установлены пункты с горячей едой, отметила она.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что на транспортном объекте налажена работа освещения, а также нанесена новая разметка.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что восстановление двух обрушившихся пролетов Крымского моста является делом нескольких недель. Он отметил, что в рамках работ необходимо провести «железобетонную» экспертизу и «не пропустить ни одного миллиметра».