В Ростехе рассказали о снарядах для новой противотанковой пушки 2С25М Ростех: для новой противотанковой пушки 2С25М подойдут снаряды с дистанционным подрывом

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Самоходная пушка 2С25

Индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом. Осколочно-фугасные боеприпасы повысят эффективность вооружения, отметил он в беседе с РИА Новости .

В отличие от предшественника, новая версия машины получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника, — подчеркнул Оздоев.

По его словам, пушка 2С25М также сможет использовать бронебойно-подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды. При этом дальность поражения целей прямой наводкой достигает 5 км.

Новые боеприпасы для самоходной пушки взрываются в той точке траектории, которую рассчитывает ее система управления огнем (СУО).

Компания «Уралтрансмаш», находящаяся в составе концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), досрочно передала Минобороны РФ партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка». В ходе их капитального ремонта и модернизации в машинах заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанции.