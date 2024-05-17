В Ростехе объяснили интерес к ЧЭМК Глава Ростеха Чемезов: без ЧЭМК невозможно производить самолеты, танки и пушки

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Челябинский электрометаллургический комбинат интересен Ростеху в роли производителя метала, заявил в интервью РБК глава госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, без этой продукции не построить ни самолеты, ни танки, ни пушки.

У нас есть поручение президента о том, что мы можем привлечь частных инвесторов и за счет этих привлеченных средств перенести все производство за пределы города, — сказал Чемезов, отвечая на вопрос о схеме передачи привлечения инвесторов.

Недавно ЧЭМК перешел в собственность государства. Ростех, в свою очередь, в соответствии с поручением главы государства будет обеспечивать спрос на металл предприятия.

До недавних пор комбинат был одним из основных активов уральского бизнесмена Юрия Антипова. В феврале Генпрокуратура обвинила предпринимателя и его партнеров в незаконности приватизации ЧЭМК и ряда других АО в 1990-е. В результате судебного разбирательства активы перешли государству. Вплоть до изъятия предприятие оставалось ядром бизнеса Антипова, уточняет издание. В 2022 году он получил 14,7 млрд рублей прибыли и рекордную как минимум за пять лет выручку, которая составила 97,5 млрд рублей. Однако в следующем году предприятие понесло убытки.

Ранее Чемезов допустил возможность смены названия импортозамещенной версии ближнемагистрального отечественного самолета Sukhoi Superjet 1000 (SSJ 100) на «Яковлев». По словам главы Ростеха, Объединенная авиастроительная корпорация выбирает единые названия для российских гражданских бортов в течение нескольких лет.