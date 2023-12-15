В Росстате отчитались о росте производства яиц в 2023 году Производство яиц в РФ с января по ноябрь 2023 года достигло 34,8 млрд штук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство куриных яиц в России с января по ноябрь 2023 года выросло на два процента и составило 34,8 млрд штук, сообщает ТАСС. Согласно данным Росстата, которые попали в распоряжение агентства, в ноябре текущего года производство яиц уменьшилось на 0,2% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 3,1 млрд штук.

Также выросло производства скота и птицы на убой (в живом весе), за 11 месяцев 2023 года оно увеличилось на 3,1% (до 12 млн тонн). В это число входит крупный рогатый скот — до 991,6 тысячи тонн (на 7,1%), свиньи — до 5 млн тонн (на 6,1%), овцы и козы — до 30,7 тысячи тонн (на 14,4%).

При этом производство мяса птицы снизилось на 0,01% по сравнению с показателями этого периода 2022 года и составило 5,9 млн тонн. Кроме того, валовый надой молока с января по ноябрь вырос на 5,6% (до 18,3 млн тонн).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на яйца обусловлен недостаточным производством данного продукта при увеличении спроса. По его словам, сложившаяся с ценами на яйца ситуация стала следствием сбоя в работе правительства. Он принес россиянам свои извинения.

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что профильные ведомства должны отслеживать и своевременно реагировать на необоснованный рост цен на продукты питания, тарифы ЖКХ и другие социально значимые товары и услуги. Он добавил, что при выявлении подобных случаев ведомства обязаны детально об этом доложить.