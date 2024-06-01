В Россию вернулись освобожденные из украинского плена бойцы «Известия»: самолет с освобожденными военнопленными приземлился в России

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/Global Look Press

В РФ приземлился самолет, который привез вызволенных из украинского плена российских военнослужащих, сообщил корреспондент газеты «Известия» Павел Панов. По его словам, на Родину вернулись 75 человек. Журналист отметил, что этого обмена ждали четыре месяца, так как Киев затягивал переговоры.

Военнослужащие отметили, что очень рады возвращению домой. Они добавили, что очень хотели бы как можно скорее воссоединиться со своими семьями.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила, что 31 мая состоялся обмен военнопленными с украинской стороной по формуле «75 на 75». Ведомство также отметило посредническое участие Объединенных Арабских Эмиратов в процессе. После доставки в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.

Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщал, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона вернула 45 тел, Киев получил 212 тел украинских солдат.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, почему сдавшиеся в плен украинские военные не могут быть сразу отпущены «на все четыре стороны». По его словам, сперва они должны пройти через процедуру фильтрации.