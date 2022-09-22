В Россия заработала Горячая линия по частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 22 сентября открылась Горячая линия 122 для ответов на вопросы по частичной мобилизации, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. Он отметил, что кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян и с Минобороны готовит ответы. Чернышенко также добавил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.

В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах, — сказал Чернышенко.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% имеющихся резервов.