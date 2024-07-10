В российском регионе пресечена террористическая атака ВСУ Минобороны РФ: в Белгородской области сбит украинский БПЛА самолетного типа

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе над территорией Белгородской области, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России. Уточняется, что беспилотник был сбит около 15:40 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — указано в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 июля ВСУ совершили атаку на объекты в Белгородской и Воронежской областях. В небе над регионами были замечены и уничтожены два беспилотника самолетного типа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации жителя города Грайворона с осколочными ранениями, полученными в результате атаки БПЛА украинских военных. По его словам, в результате инцидента повреждены четыре автомобиля, в одном из зданий выбиты стекла и поврежден фасад.

Также ранее Telegram-канал SHOT сообщил о смерти жителя Шебекино из-за обстрела украинской армии. По информации канала, мужчина получил смертельное ранение головы — в него попал один из осколков. Еще два человека получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.