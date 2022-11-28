В российском регионе младенец погиб после смены подгузника В Омской области младенец погиб из-за того, что отец не удержал его при смене подгузника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омской области мужчина не удержал ребенка во время смены подгузника, в результате чего малыш упал, ударившись головой о ногу родителя, и спустя месяц скончался, сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным ведомства, мужчина признал вину в полном объеме. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

В ходе расследования установлено, что 20 августа 2022 г. фигурант дела во время ухода за шестимесячным ребенком взял его на руки и, удерживая одной рукой, второй рукой пытался снять подгузник, однако не удержал ребенка в руках и уронил. В результате этого младенец упал, ударившись головой о ногу родителя. От полученных повреждений спустя месяц ребенок скончался, — сообщается на сайте.

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