В российском правительстве раскрыли будущее Попасной Хуснуллин: Попасная в ЛНР будет восстановлена

Фото: Александр Река/ТАСС

Город Попасная в Луганской Народной Республике будет восстановлен, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, жители смогут получить субсидии на восстановление своих домов. Механизм поддержки разработан.

Город будем восстанавливать. <...> у нас есть механизм поддержки. Те жители, кто захочет вернуться, — мы будем выдавать субсидии: 45 тысяч рублей на квадратный метр, — сказал он.

До этого Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе появятся новые школы и детские сады, потребность в которых увеличилась с учетом притока населения. Он также отметил, что на первых этапах в планах было меньше образовательных учреждений, однако в город возвращается больше людей с детьми.

Ранее сообщалось, что жители Авдеевки начали подавать документына гражданство России. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, на российский паспорт заявки уже подали 29 человек.

Правительство России тем временем выделило деньги на единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для семей детей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ. В 2024 году на эти цели направят 40,8 млн рублей. Выплаты получат семьи на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения СВО.