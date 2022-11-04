В российском отряде рассказали об украинских диверсантах «под препаратами» Командир из российского отряда: военные ВСУ выходят на задания под воздействием наркотиков

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд» заявил, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области выходят на задания, вероятно, под воздействием наркотических препаратов. Военные попадают под артиллерийский огонь гибнут, отметил он в беседе с РИА Новости.

Беспилотник видит группу, выходящую из лесополосы, ее накрывают артиллерией, они там врассыпную, и вечером эта же группа, которые остались в живых, в лесополосе, опять пытается прорваться, и опять ее накрывают, — рассказал российский военный.

Он уточнил, что после обнаружения противника квадрат берется под контроль с помощью беспилотников, а также приборов ночного видения и тепловизоры, если уже ночь.

У них фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами... Или их там командование так подталкивает на выполнение задач, — предположил россиянин.

По его мнению, адекватный человек, переживающий за жизнь, на такие шаги не решится.

Ранее пленные украинские военные рассказали, что периодически в ходе боевых заданий употребляли наркотики. Речь идет о стимулирующих запрещенных препаратах, под воздействием которых военнослужащие могли не спать по трое суток. Бойцы ВСУ также употребляли алкоголь.