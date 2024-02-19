В российском Генштабе назвали условие нового контрнаступления ВСУ Генштаб ВС РФ: нельзя исключать нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередная попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины возможна в случае серьезной поддержки со стороны стран Запада, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Он отметил, что украинские войска все еще сохраняют боеспособность.

ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления, — сказал военный.

Рудской добавил, что военнослужащие из стран НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине. По его словам, они управляют там системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня, оперативно-тактическими ракетными комплексами, а также входят в составы штурмовых отрядов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в Европе накопилась усталость от украинской темы и политики президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, проект «Украина» ведет Европу к пропасти.