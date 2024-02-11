В высших учебных заведениях России могут появиться специализированные комнаты для детей студенток, сообщила РИА Новости замглавы Минобрнауки Ольга Петрова во время публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке. По ее словам, детские комнаты будут выручать мам, которые учатся или работают в университете.

Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно, — заявила Петрова.

Замминистра отметила, что данная мера поддержки не станет единственной в 2024 году. Как пишет агентство, дискуссия нацелена на привлечение внимания общества к женской научной повестке в РФ, представить меры господдержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в технологическом развитии и предпринимательстве в стране.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил открывать детские сады при вузах. По его словам, туда молодые семьи могли бы отдавать своих детей. Депутат отметил, что при повышении рождаемости необходимо учитывать жизненные обстоятельства.

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