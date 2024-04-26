В России заявили о снижении количества женщин детородного возраста Голикова: в России снижается число женщин репродуктивного возраста

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В России наблюдается тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ. По ее словам, она имеет долгосрочный характер, а рост численности женщин в возрасте 20-29 лет начнется только после 2026 года. При этом он будет незначительным.

Наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста, — сказала она.

Вице-премьер объяснила, что в сложившейся ситуации все усилия должны быть направлены на повышение интенсивности рождений. В связи с этим основополагающим становится подход «плюс один ребенок в каждой семье», добавила Голикова.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании заявила, что в России можно переломить ситуацию с рождаемостью, для «демографической весны» есть все предпосылки. Она напомнила, что мировые эксперты прочили стране «крах экономики», но Россия вышла на «уверенный экономический рост».

Ранее в Росстате сообщили, что суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41 в 2023 году и обновил минимум за последние 17 лет. При этом среди третьих и последующих детей показатель увеличился. Снижение рождаемости в сравнении с 2022 годом оказалось незначительным, тогда коэффициент составил 1,42.