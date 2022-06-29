В России заявили о превосходстве в разработке нитридных боевых лазеров Вице-премьер Борисов: Россия на несколько лет опережает конкурентов в разработке нитридных лазеров

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Российские разработчики твердотельных нитридных боевых лазеров опережают сильнейшие мировые державы в этой отрасли на три — пять лет, заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что специалистам, занимающимся разработкой и модификацией подобного вооружения, удалось найти интересные технические решения.

Контракт на разработку лазерных систем был подписан Борисовым, когда он занимал должность замминистра обороны РФ, совместно с генеральным директором ВНИИЭФ Валентином Костюковым в 2017 году.

Мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел — примерно три — пять лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч... Там много всяких ухищрений, — сказал Борисов.

В мае Борис заявил, что лазерные комплексы «Задира» могут быть применены в ходе спецоперации России на Украине. Он подчеркнул, что данные установки способны поражать противников на расстоянии до пяти километров.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что «Задиру» можно применять против снайперов Вооружённых сил Украины. Он добавил, что лазер способен «ослепить» оптику и на другом вооружении, даже на пушках.