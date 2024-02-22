В России заявили о неизбежности переговоров с НАТО Депутат Чепа: переговоры России и НАТО неизбежны

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Алексей Чепа

Россия и НАТО рано или поздно придут к диалогу, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что переговоры, в том числе о гарантиях безопасности, неизбежны, поскольку любой конфликт заканчивается заключением соглашений.

Все войны заканчиваются переговорами, какими-то соглашениями. Если бы, когда мы в 2021 году говорили о гарантиях безопасности, США и НАТО учли наши требования, то сегодняшнего конфликта не произошло бы, — отметил депутат.

Он высказал мнение, что это осознают в том числе и в США, где также ищут пути выхода из сложившейся ситуации, понимая, что дальнейшая конфронтация может привести к еще более тяжелым последствиям. Парламентарий заметил, что Россия готова выслушать здравые мысли и предложения, однако сегодня до нормализации отношений России и Запада еще далеко. Также Чепа призвал не забывать, что у западных политиков слова часто расходятся с делом и Запад часто обманывал Россию, не выполняя договоренности.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о неизбежности переговоров НАТО с Россией, если на них пойдет Украина. Этот политик претендует на пост генерального секретаря Альянса после ухода Йенса Столтенберга.