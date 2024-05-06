В России заявили о неделимости победы среди стран СНГ Постпред Грозов: народы стран СНГ не делят победу советского народа в ВОВ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов заявил на церемонии возложения цветов на аллее Дружбы в музейно-парковом комплексе «Победа» в Минске о неделимости победы советского народа в Великой Отечественной войне. По его словам, которые приводит ТАСС, в те тяжелые времена представители многочисленных народов и национальностей плечом к плечу отстаивали право на жизнь и мирное небо для потомков.

В государствах СНГ никогда не делили победу на свою и чужую и всегда были едины в недопустимости попыток переписать историю. <...> Мы всегда помним и чтим память тех, кто внес свой жертвенный вклад в борьбу с нацизмом. Мы гордимся доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш с вами долг — помнить и передавать эту память молодому поколению, — сказал постпред.

Заместитель генсека СНГ Леонид Анфимов в свою очередь отметил, что постпреды Содружества Независимых Государств четвертый год подряд в канун Дня Победы собираются в Минске, чтобы почтить память победителей. Анфимов подчеркнул, что победа была общей для всех братских народов Советского Союза, нет ни одной семьи в странах бывшего СССР, которой бы не коснулась война.

Ранее стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Также в столице РФ намерен побывать казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.