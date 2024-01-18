В России заявили, что не отказываются от переговоров по Украине Лавров: Москва не отказывается от переговоров по урегулировании на Украине

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Москва не отказывается от переговоров по урегулированию на Украине, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. По его словам, Россия философски относится к сигналам Запада по этому вопросу.

Запад периодически посылает какие-то сигналы, потом эти сигналы отзываются. Мы к ним относимся философски. Президент неоднократно говорил, Россия от переговоров не отказывается, — напомнил Лавров.

Также министр отметил, что Москва не возражает против договоренностей, которые другие страны заключают с Украиной. Однако, это не меняет российские цели СВО. Они будут достигнуты «последовательно и настойчиво», сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что никаких надежд, что Россия будет каким-то образом побеждена, нет.

Также во время пресс-конференции глава российской дипломатии назвал соглашения Украины с отдельными странами Запада, в частности с Великобританией, полуфабрикатом. Он отметил, что не увидел в анализе этого документа каких-то юридически обязывающих положений. Только обязательство Украины обеспечить защиту этих островов, если кто-то на них нападет.