В России заявили о деструктивном влиянии украинской темы на G20 МИД РФ осудил включение «деструктивной» украинской темы в повестку заседания G20

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Обсуждение непрофильных тем, таких как украинский конфликт, на саммите G20 может внести разногласия между участниками, сообщает пресс-служба МИД РФ. Российская делегация намерена привлечь внимание Совета министров иностранных дел «Большой двадцатки» к вопросу неприемлемости политизации объединения.

Саммит G20 должен концентрироваться на обсуждении социально-экономических проблем, напомнили в ведомстве. «Двадцатка» не должна рассматриваться как альтернатива Совета Безопасности ООН, отметили дипломаты.

Включение в повестку «Группы двадцати» с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции, — уточнили в МИД РФ.

На заседании поднимут две ключевые темы, сообщили дипломаты. Речь идет о реформировании системы глобального управления и вопросе международной напряженности. Россия обратит внимание на финансирование конфликта вокруг Украины западными странами в ущерб выполнению обязательств перед нуждающимися государствами, констатировали в МИД.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест российского коллеги Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство.