В России заявили, что после СВО мир «многое узнает» об Украине и Канаде Полянский: после СВО мир многое узнает об Украине и Канаде

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Москва рассчитывает, что мировое сообщество по окончании спецоперации «многое узнает» о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, чествование в канадском парламенте эсэсовца было лишь «верхушкой айсберга».

Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников, — подчеркнул дипломат.

Полянский считает, что если канадское общество копнет глубже, раскроется много тайн. Для жителей Канады они окажутся неприятными, уверен первый зампостпреда РФ. По его мнению, правительство канадского премьера Джастина Трюдо является заложником неонацистской идеологии.

Полянский рассказал, что Канада в свое время дала приют множеству нацистских коллаборационистов. У них появились дети и внуки. Именно они хотели, чтобы прошло чествование эсэсовца в парламенте, что не стало неожиданностью для Москвы, заключил дипломат.

Ранее посольство РФ в Оттаве назвало кощунством тот факт, что руководство Канады закрывает глаза на восхваление нацизма в стране. Так российские дипломаты подвергли критике отсутствие поддержки со стороны Оттавы резолюции Третьего комитета Генассамблеи ООН по борьбе с нацизмом. Резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма приняли, но 50 стран были против, среди них оказались Украина, Канада и США.