В России завершился весенний призыв на военную службу Минобороны сообщило об окончании весеннего призыва на военную службу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России официально завершился весенний призыв на службу в армии, сообщила в Telegram пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве уточнили, что всего за три месяца на военную службу были призваны 147 тысяч россиян.

Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2023 года № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ и другие воинские формирования призваны и направлены 147 тысяч человек, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что призывные комиссии начали работать с 1 апреля, а отправка призывников к местам прохождения службы стала осуществляться с 20 апреля.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил. что парламентарии могут приступить к рассмотрению законопроекта о поэтапном повышении призывного возраста в России уже на следующей неделе. С подобной инициативой в декабре 2022 года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Законопроект предполагает поэтапное повышение возраста призыва на срочную службу до 21 года. Так, в 2024 году в армию будут призывать россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке отмечалось, что это позволит выпускникам спокойно готовиться к экзаменам для поступления в вузы и не отвлекаться на получение медицинских справок для отсрочки от армии.