В России завершился призыв в рамках частичной мобилизации Минобороны объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com

На территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации, заявил 31 октября официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. По словам сотрудников ведомства, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Также прекращается подготовка и вручение повесток, заметил представитель ведомства.

Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военкоматов, а также выделенные региональными властями здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для использования по прежнему назначению, — подчеркнул Конашенков.

Исходя из заявления от Минобороны, весь личный состав военкоматов, который был задействован в рамках частичной мобилизации, должен с 31 октября снова начать выполнять свои обязанности в штатном порядке.

Далее работа военкоматов по комплектованию ВС РФ станет вестись исключительно за счет приема добровольцев. Также там продолжат работать с теми, кто хочет служить по контракту.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства уточнил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, россиян, которые ранее подлежали призыву в рамках частичной мобилизации, начали выпускать из страны. Журналисты утверждают, что потенциальных призывников удалили из базы данных, которой пользовались пограничники.