В России завершился осенний призыв

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В России завершился осенний призыв, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в российские войска призвали 120 тысяч человек, передает ТАСС. В министерстве отметили, что призывников уже направили в соответствующие воинские формирования и подконтрольные Минобороны органы. Осенний призыв стартовал 1 ноября.

Осенний 2022 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2022 года № 691, осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек, — сообщили в МО.

Кроме того, в министерстве напомнили, что призывников не привлекают к участию в СВО, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что россияне, подлежащие призыву на срочную службу, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции, однако они имеют право заключить контракт на прохождение военной службы. Речь идет о гражданах от 18 лет, получивших высшее или среднее профессиональное образование.