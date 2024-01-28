В России заверили Запад в неминуемом ответе на конфискацию активов МИД: Россия даст адекватный и эффективный ответ на конфискацию активов Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва примет адекватные и эффективные меры в ответ на любую попытку Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД России. В министерстве добавили, что подобные шаги против российской собственности за рубежом являются нелегитимными.

Изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств, — заявили в дипведомстве.

В МИД добавили, что данные действия можно квалифицировать как «вопиющее посягательство на суверенную недвижимость». Кроме того, министерство расценивает это как «банальное, неприкрытое воровство» собственности другого государства.

Ранее глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд. Он добавил, что эти средства пополнят украинский бюджет.

Кроме того, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. По его словам, подобные шаги со стороны Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву.