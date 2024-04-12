В России защитят 50 объектов инфраструктуры от дронов Минтранс поручил усилить защиту от дронов в важнейших аэропортах России

Фото: МО РФ

Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотников, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о более чем 50 объектах, отнесенных к первой и второй категориям транспортной инфраструктуры. При этом уточняется, что на аэродромы совместного базирования с Минобороны это решение распространяться не будет.

Ввиду участившихся угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортного комплекса с использованием средств дистанционного воздействия Минтрансом совместно с подведомственными агентствами по видам транспорта выработаны рекомендации по принятию необходимых мер, — сообщил источник.

К первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры относятся аэродромы с наибольшими рисками атак. Кроме того, учитывается потенциальный ущерб в случае обстрелов. Вероятно, ответственными за исполнение поручения будут назначены не операторы аэропортов, а подразделения транспортной безопасности.

Несколькими днями ранее в аэропорт Пулково поступило сообщение об угрозе безопасности. На объекте проводились оперативные мероприятия. Главный выход аэропорта оказался перекрыт.