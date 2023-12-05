В России зарегистрировали случаи опасной болезни у детей Роспотребнадзор сообщил об отдельных случаях микоплазменной инфекции в России

Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России на фоне роста заболеваемости респираторными заболеваниями во всем мире, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости. Отмечается, что наибольший рост заболеваемости выявляются среди детей до трех лет.

В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжёлых форм инфекции, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в отличие от других, в частности, европейских стран, все случаи инфекционных болезней регистрируются, тщательно эпидемиологически расследуются, проводится их детальный лабораторный анализ. В связи с этим, благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем.

Ранее ВОЗ заявила о распространении инфекции неизвестной природы в северных провинциях КНР. По данным системы общественного наблюдения ProMED, отслеживающей вспышки заболеваний по всему миру, больницы в Пекине и Ляонине оказались переполнены, а во многих школах отменены занятия.