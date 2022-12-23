В России зарегистрировали рекордное количество экстремистских преступлений МВД: в России зарегистрировали трехлетний рекорд по количеству экстремистских преступлений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество преступлений экстремистской направленности в России за 11 месяцев выросло на 43% по сравнению с прошлым годом, что стало рекордом за последние три года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ. Всего в России в этом году зарегистрировали 1 млн 823 тысячи преступлений, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-ноябре 2022 года зарегистрировано 2 109 преступлений террористического характера (на четыре больше, чем в 2021 году) и 1 407 преступлений экстремистской направленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год), — сказано в материалах.

Согласно данным МВД, в январе-ноябре прошлого года зарегистрировали 983 экстремистских преступления, а за 11 месяцев 2020 года — 784 преступления.

Ранее член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев сообщил, что причастным к экстремистской деятельности запретят трудоустраиваться пилотами и бортпроводниками в России. По его словам, комиссия одобрила новые положения Воздушного кодекса, согласно которым на должности авиационного персонала не будут принимать граждан, включённых в перечень лиц, в отношении которых имеется инфoрмация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Данный перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Основанием для включения человека в данный список является в первую очередь привлечение к уголовной ответственности по статьям УK, наказывающим за террористические или экстремистские преступления. Однако в этот список попадут и те, кто был осуждён за пропаганду и публичное оправдание терроризма, а также за призывы к экстремистской деятельности.