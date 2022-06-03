В России запретят весеннюю охоту в случае лесных пожаров Путин поручил уточнить процедуру введения запрета на весеннюю охоту в случае угрозы лесных пожаров

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Охота в лесу

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 10 июня подготовить проекты указов, направленных на сокращение лесных пожаров на территории страны. В частности, российский лидер распорядился уточнить процедуру введения запрета на весеннюю охоту в случае угрозы возникновения лесных пожаров. Глава государства назначил главу кабмина Михаила Мишустина ответственным за выполнение данных поручений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, касающихся уточнения процедуры установления субъектами РФ запрета на проведение весенней охоты в случае угрозы возникновения пожароопасной ситуации в лесах, — говорится в документе.

Весной 2022 года в ряде регионов страны вспыхнули крупные лесные пожары. Так, 6 и 7 мая масштабные пожары произошли в Омской области. От огня пострадали деревня Верблюжье Саргатского района, поселок Новоалександровка, село Азово, деревня Барсуковка Любинского района, деревня Петровка, садоводческое товарищество «Радист-1» в поселке Ростовка.

11 мая пресс-служба главка СК по Красноярскому краю сообщила, что количество погибших в результате пожаров увеличилось до восьми человек. Представители Следственного комитета также отметили, что огнём были уничтожены 827 строений, включая 518 жилых домов.