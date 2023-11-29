В России запретят увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России запретят увольнять одиноких родителей детей до 16 лет, сообщили в пресс-службе Госдумы. Депутаты приняли в первом чтении соответствующие поправки.

Сейчас эта норма распространяется на отцов и матерей, чьим детям до 14 лет. Отмечается, что с просьбой внести изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели.

Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность, — пояснил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против идеи ввести отцовский капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. Она отметила, что это предложение поступило в период, когда федеральный бюджет уже был «сверстан».

До этого сообщалось, что Трудовой кодекс РФ дает родителям право на дополнительные 14 дней неоплачиваемого отпуска в год. Вне зависимости от семейного положения его предоставляют как матерям, так и отцам, у которых двое и больше детей младше 14 лет или ребенок-инвалид младше 18 лет, а также одиноким родителям, воспитывающим одного ребенка младше 14 лет.