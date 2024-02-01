В России запретили учреждать знаки, имеющие сходство с госнаградами Путин подписал указ о запрете учреждать похожие на госнаграды знаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведомствам, общественным и религиозным организациям запретили учреждать знаки поощрения, имеющие внешнее сходство с государственными наградами. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, — говорится в тексте.

До соответствующего указа многие ведомства и субъекты имели право не только учреждать, но и вручать награды, схожие с государственными. Например, медаль «За доблестный труд» могли вручать МВД, Минобороны, Фельдъегерская служба и другие.

Ранее Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Им могут быть награждены коллективы предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности. Знак «За доблестный труд» будет вручаться за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономики, науки и оборонной отрасли страны.