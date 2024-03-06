В России занялись вопросом защиты инвестиций граждан Матвиенко: подготовлен законопроект о защите инвестиций россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Валентина Матвиенко

В ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект, в рамках которого будут установлены нормы защиты инвестиций россиян на финансовом рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совфеда Валентину Матвиенко. По ее словам, инициатива была проработана на основе поручения президента России Владимира Путина.

В Совете Федерации был оперативно подготовлен план работы по реализации послания. Он утвержден на вчерашнем заседании Совета палаты и теперь является для нас своего рода «законодательным компасом». Эта работа уже начата. Так, готова законодательная инициатива, предусматривающая защиту инвестиций граждан на финансовом рынке, — рассказала Матвиенко.

Как уточнила спикер СФ, данный законопроект подтолкнет россиян к более активному использованию инструментов для вложения своих сбережений в долгосрочной перспективе. Также она сообщила об активной работе над другими инициативами, озвученными в послании главы государства.

И по целому ряду других направлений уже в работе новые законопроекты. На каждый комитет Совета Федерации ложится серьезный объем работы, — пояснила она.

Ранее Матвиенко поручила сенаторам выявить устаревшие и невыгодные для России международные соглашения. По ее словам, необходимо найти договоры, дающие привилегии враждебным странам, и подготовить их к денонсации.