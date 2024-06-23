В России заметили снижение потребления воды Счетная палата: потребление воды в России снизилось на 16,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России сократили потребление воды: за 10 лет среднесуточный отпуск воды на одного жителя страны сократился на 16,6%, заявила РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она утверждает, что такая тенденция объясняется использованием техники, которая помогает экономить, например, стиральных и посудомоечных машин.

В целом за последние 10 лет среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя снизился на 16,6% со 140,8 литра в 2012 году до 117,4 литра в 2021 году, — отметила Трунова.

Кроме того, по словам аудитора, экономии способствует установка счетчиков. Она подчеркнула, что в Москве и Санкт-Петербурге проблем с цифровизацией ЖКХ нет и регионы должны стремиться к этому.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев ранее рассказал, что с 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, категории льготников упомянуты в перечне, принятом правительством РФ в апреле текущего года. Помимо этого, их освободят от уплаты пеней.

Ранее стало известно, что в прошлом году продажи алкоголя в России достигли рекордного уровня. По данным исследования проекта «Если быть точным», народ начал пить больше из-за психологического напряжения, вызванного пандемией и последующими событиями. Также влияние оказали смягчение антиалкогольной политики и ослабление контроля.