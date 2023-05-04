В России захотели отменить детские тарифы в такси Петербургский депутат Рябоконь предложил обязать агрегаторы такси отменить детские тарифы

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Отдельные детские тарифы для пассажиров, которые устанавливают агрегаторы такси, за наличие в машине детского кресла нарушают антимонопольное законодательство, рассказал депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. В разговоре с «Парламентской газетой» он отметил, что наличие специальных детских приспособлений — это не дополнительная опция, а обязанность перевозчиков.

Доходит до того, что, если вызвать обычное такси, водители просто отказываются от пассажиров. И даже считают наглостью и хитростью со стороны граждан, когда они вызывают машину по простому тарифу, а сами собираются ехать с детьми. Даже если они старше 12-летнего возраста, — пояснил парламентарий.

Рябоконь уверен, что агрегаторы такси устанавливают свои правила, так как их не очень много. В связи с этим он обратился к антимонопольной службе с просьбой проверить перевозчиков. В обращении депутат напомнил, что устав автомобильного транспорта и правила перевозок не предусматривают детей среди пассажиров в качестве основания для отказа в оказании услуги.

По словам парламентария, установка детского кресла такая же прямая обязанность таксиста, как и наличие аптечки или огнетушителя. Создание отдельных тарифов для перевозки детей является дискриминационным, отметил Рябоконь. Он попросил УФАС возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства агрегаторами такси.

Полагаю, что все автомобили, оказывающие услуги легкового такси, обязаны быть оборудованы детскими креслами, поскольку водитель такси не вправе отказать в оказании услуг такси пассажиру с ребенком, — заключил депутат.

АНО «Цифровая экономика» ранее подвергла критике проект ФСБ о передаче агрегаторами такси сведений о средствах платежа и геолокации. В АНО считают, что передача данных в круглосуточном режиме несет риски для бизнеса и влечет финансовые издержки для IT-отрасли.