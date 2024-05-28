В России захотели ввести сбор за использование иностранного софта Шадаев поддержал введение сбора с компаний за иностранный софт

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Российские компании, которые используют иностранное программное обеспечение, должны платить дополнительные сборы в случае отказа от перехода на отечественные решения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его мнению, такая мера должна уравнять условия внедрения иностранного софта с российским и простимулировать переход на отечественные решения, передает ТАСС.

Если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта, — заявил он.

Ранее ведомство подготовило проект постановления, который регулирует использование в стране «спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». В документе говорится, что такой спутниковый трафик «должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи».

Отдельно Минцифры выделило пункт использования таких устройств, как терминалы: «Сведения об абонентских станциях (терминалах), не требующих регистрации и работы в российском сегменте иностранных спутниковых систем, и персональные данные их владельцев-абонентов, учитывающие дополнительные операторы связи, оказывающие услуги связи с использованием таких радиоэлектронных средств». Стоит отметить, что «Старлинк» похож на соответствующие абонентские станции.