В Роспотребнадзоре рассказали о работе над единым стандартом школьной формы В Роспотребнадзоре предложили уточнить понятие единого стандарта школьной формы

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Чтобы ввести в России единый государственный стандарт школьной формы, в первую очередь необходимо уточнить данное понятие, рассказала начальник отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по городу Москве Татьяна Рябенко. В разговоре с «Парламентской газетой» она пояснила, что производители в будущем должны будут выполнять требования ГОСТа, чтобы получить соответствующую маркировку на свои товары.

В России в 2024 году планируется ввести государственный стандарт на школьную форму. На данный момент законодательством не предусмотрено такое понятие. <...> То есть право устанавливать школьную форму закреплено законом, но что именно таковой считать, нигде не сказано. Новый стандарт призван решить данный вопрос, — уточнила Рябенко.

Она отметила, что сейчас школы имеют право определять общий вид, цвет и фасон формы, которую носят школьники. К качеству одежды также есть требования, зафиксированные в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Так, текстиль должен отвечать нормам биологической и химической безопасности.

Рябенко посоветовала родителям учитывать размер, покрой и фасон при выборе формы для ребенка. В том числе рекомендуется изучить маркировку, информацию на товарном ярлыке. По мнению эксперта, лучше выбирать одежду с доступной для осмотра, читаемой этикеткой, содержащей данные о продукте на русском языке.

Депутат ГД Виталий Милонов ранее в разговоре с NEWS.ru предложил обязать российские учебные заведения ввести единые требования к школьной форме. Идеальным вариантом, по его мнению, должен стать брендбук — перечень вариантов образов.