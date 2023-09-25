В России захотели урегулировать ситуацию в сфере похоронного бизнеса Депутат ГД Разворотнева предложила контролировать деятельность похоронных бюро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для урегулирования ситуации в сфере похоронного бизнеса необходимо усилить контроль за деятельностью компаний, занимающихся этим вопросом, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В разговоре с НСН она подчеркнула, что выступила автором законопроекта о похоронном деле, который призван не дать нарушать права граждан и завышать цены на услуги.

Законопроект позволит решить целый ряд вопросов, разграничить полномочия между разными органами власти, определить порядок доступа на рынок организаций, которые предоставляют такие услуги — будет подача заявления через госуслуги, проверяться будут требования для разрешения, — пояснила парламентарий.

По словам депутата, большое количество частных похоронных бюро отказывают в бесплатных услугах, на которые у людей есть «святое право». Это связано с тем, что компаниям просто невыгодно их предоставлять. Законопроект призван урегулировать данный вопрос, а также уточнить процесс удаления недобросовестных бюро с рынка.

Еще будет создан реестр допущенных организаций, люди могут посмотреть, сравнить цены. В договоре нельзя будет ставить расценки больше, чем указано на сайте. Будет введена жесткая охрана персональных данных, — заключила Разворотнева.

В Госдуму ранее внесли проект поправок, предполагающий возможность получения социальной выплаты на погребение родственника через портал Госуслуг. Законопроект, внесенный правительством, опубликован в электронной думской базе.