В России захотели упростить продажу квартир, приобретенных на маткапитал Депутат Буцкая: в Госдуме рассмотрят упрощение продажи квартир с маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощении продажи и обмена квартир, приобретенных на материнский капитал, сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнула, что планируется разрешить проводить такие сделки, если за счет них жилищные условия будут улучшены.

В законопроекте, который мы уже подготовили в соавторстве с зампредом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланой Разворотневой, очень четко записано, что если в результате обмена увеличилась кадастровая стоимость квартиры или ее метраж стал больше — такие сделки будут разрешены, — отметила Буцкая.

Парламентарий пояснила, что при покупке квартиры на маткапитал выделяется доля на детей. В связи с этим органы опеки внимательно следят, чтобы при сделках с подобным жильем не ухудшились условия жизни ребенка. Как уточнила парламентарий, порой оценки оказываются крайне субъективны.

Президент России Владимир Путин ранее не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля российского производства. Вместе с тем глава государства поручит проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке.