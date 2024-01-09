В России захотели создать передвижные аптечные пункты Депутат Башанкаев: в России могут появиться передвижные аптечные пункты

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В России в 2024 году могут появиться передвижные аптечные пункты, рассказала глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что данный законопроект направлен на обеспечение всех граждан лекарственными препаратами. В первую очередь он поможет пожилым людям, проживающим в селах.

[Законопроект о передвижных аптечных пунктах] поможет обеспечивать нужными лекарствами сельских жителей и прежде всего — пожилых людей, которых в селах большинство, — пояснил парламентарий.

Также комитет готовит законопроект о едином регулировании обращения лекарственных препаратов в ЕАЭС. Депутат уточнил, что это позволит наладить законодательные отношения в данной области, определить особенности ввода высокотехнологичных лекарств и ускорить процесс регистрации новых препаратов на рынке. Башанкаев заключил, что главной задачей остается контроль за безопасностью и сохранение доступности лекарственных средств.

Правительство ранее выдало фармкомпании «Герофарм» принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик». Лекарство является аналогом датского препарата «Оземпик». Согласно решению кабмина, компания сможет на протяжении года выпускать лекарство без разрешения владельца патента.