В России захотели создать единый регистр с данными о пациентах В Минздраве решили создать единый регистр с данными о пациентах

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В Минздраве решили создать единый федеральный регистр пациентов с наиболее распространенными заболеваниями. В него планируется внести все самые важные данные: фамилию, имя, отчество, данные паспорта, СНИЛС, медицинский полис, информацию о месте работы или учебы, сведения об инвалидности и заболеваниях, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе ведомства. Это позволит оперативно оказывать людям медицинскую помощь, а также обеспечит доступ к выписанным рецептам в любом регионе России.

Данная инициатива необходима для развития специализированных регистров по отдельным заболеваниям и мониторинга оказания медицинской помощи, уточнили в ведомстве. Нововведения не должны будут дополнительно нагрузить медперсонал, так как будут разрабатываться на основе данных, которые уже есть в распоряжении Минздрава, Минцифры, Социального фонда, медучреждений, налоговой службы и полиции.

На данный момент не уточняется, какие именно заболевания будут вносить в регистр. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев предположил, что это могут быть сердечно-сосудистые патологии, ВИЧ, туберкулез, гепатит или болезни, требующие дорогостоящего лечения и угрожающие жизни.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов положительно оценил идею Минздрава. По его словам, врачи всегда смогут посмотреть карту пациента, а людям не нужно будет собирать дополнительные справки.

Использование такого регистра позволит и более оперативно оказывать медицинскую помощь, и распределять высокотехнологичную медпомощь на всей территории России, даже, может быть, в автоматическом режиме. Поэтому это нельзя не поддерживать, — заключил депутат.

Кардиолог Юрий Конев ранее заявил, что в России необходимо сделать все лекарства по назначению врачей бесплатными. По его словам, неправильно, что бесплатные препараты выписывают, только когда ситуация со здоровьем пациента становится критической.