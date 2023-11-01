В России захотели признать молодыми специалистами всех работников до 35 лет Сенатор Кастюкевич: молодыми специалистами нужно признать всех до 35 лет

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Молодыми специалистами следует считать всех работников в возрасте до 35 лет, с таким предложением выступила группа депутатов и сенаторов. Один из авторов инициативы, член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что на данный момент это понятие охватывает недостаточно широкую группу населения.

Складывается ситуация, при которой, с одной стороны, предпринимаются усилия по вовлечению молодежи в трудовую деятельность еще на этапе обучения, а с другой стороны, исключается возможность получения ими статуса молодого специалиста, — пояснил сенатор.

Авторы законопроекта уверены, что действующие нормы ограничивают права работающих студентов, которые не могут получить статус, так как еще не закончили обучение. После защиты диплома они также не могут рассчитывать на данный статус, потому что устраиваются на работу не в первый раз. Сенаторы и депутаты предлагают убрать условие первичного трудоустройства и вместо него установить требование об осуществлении трудовой деятельности согласно полученной квалификации. В правительстве законопроект готовы поддержать, но при условии его доработки.

Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами в космической отрасли в Подмосковье признался, что его удивил уровень их зарплат. Глава государства пообещал, что власти займутся вопросом повышения дохода таких сотрудников.