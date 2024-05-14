В России захотели ограничить ввоз цветов из недружественных стран Лут: Минсельхоз рассматривает ограничения импорта цветов из западных стран

Минсельхоз хочет ограничить импорт цветов из недружественных стран, заявила кандидат на пост главы ведомства Оксана Лут на заседании Госдумы. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, министерство подготовило ряд мер поддержки для предпринимателей, включая льготное кредитование на строительство теплиц.

И мы совместно сейчас с Министерством экономического развития, конечно, рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования, для того чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, — сказала Лут.

В конце апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что страна должна осваивать и занимать собственный рынок, вытесняя импорт. По его словам, делать это следует не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции. Он назвал наращивание собственного производства экономикой предложения и напомнил, что на предстоящие шесть лет есть конкретные шаги ее развития.

До этого председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев высказывал мнение, что чрезмерный импорт душит отечественное виноделие. По его словам, во избежание этого следует поднимать ввозные пошлины.