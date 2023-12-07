В России захотели дать жильцам возможность выбирать провайдеров на собрании Депутат Хинштейн: жильцы должны сами выбирать провайдеров на общем собрании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

В Госдуме предложили дать жильцам многоквартирных домов возможность самостоятельно выбирать провайдеров на общем собрании, пишет «Парламентская газета». Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что законопроект в первую очередь направлен на поддержку абонентов, а не операторов. По его словам, сейчас в данной сфере низкая конкуренция, из-за чего растут тарифы.

В связи с предложенным законопроектов Минстрой утвердил требования к прокладке сетей, которой должны будут придерживаться все операторы. Это поможет избежать пожароопасных ситуаций. Провайдерам также придется оплачивать электричество, которое потребляет установленное оборудование.

Жильцам домов предложат самим решать, каких провайдеров они готовы допустить. При этом, чтобы не организовывать новые собрания каждый раз, можно будет выбрать ответственного, который займется этим вопросом. Глава комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов также отметил, что государство должно установить условия для размещения оборудования.

Появление оборудования должно быть поставлено под строгий контроль прежде всего собственников, а государство должно задать понятные параметры и условия для размещения таких сетей, — уточнил Пахомов.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может продолжить работу по подключению школьных классов к Wi-Fi с 2024 года. Сейчас такая работа проведена в 10 тысячах школ.