В России задумались о введении экспертизы компьютерных игр Кабмину России рекомендовали ввести экспертизу компьютерных игр

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Парламентская комиссия по расследованию действий киевского режима в отношении детей рекомендовала правительству РФ разработать механизмы экспертизы компьютерных игр. Их цель — формирование девиантного поведения среди детей и молодежи, говорится в итоговом отчете комиссии, опубликованном на сайте верхней палаты парламента.

Рекомендовать правительству Российской Федерации разработать механизмы экспертизы компьютерных игр, которые направлены на формирование девиантного поведения и нивелирование правовой культуры среди детей и молодежи, а также механизмы ограничения распространения таких компьютерных игр на территории Российской Федерации, — говорится в докладе.

Кроме того, комиссия рекомендует правительству вместе с Центробанком ограничить возможность совершения донатов в онлайн-играх, владельцы которых перечисляют средства на поддержку структур Украины.

Ранее в Чувашии семья лишилась 1,3 млн рублей из-за дочери-второклассницы, которая играла на платформе Роблокс. Эту сумму она потратила на внутриигровую валюту — «роубоксы». Родители узнали о растрате, только когда им пришло оповещение о закрытии банковского вклада. Все телефоны в этот момент были в комнате девочки.