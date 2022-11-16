В России задержали польскую дипломатку за взятку при контрабанде алкоголя

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России задержали гражданку Польши с дипломатическим статусом при получении взятки за оформление фиктивных документов при контрабанде алкоголя. Она объявлена персоной нон грата и должна покинуть территорию России в недельный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ России при получении взятки в размере €20 тысяч за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обнаружен склад, где хранился контрабандный алкоголь. Его объем составил более 40 тонн, а общая стоимость — свыше $ 2 млн. Кроме того, задержаны трое россиян, причастных к организации незаконных поставок алкогольной продукции в страну. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке за сбор секретных данных. Мотоки Тацунори был задержан при получении секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Российское внешнеполитическое ведомство объявило Танцунори персоной нон грата. Он покинул территорию России 28 сентября.