В России задержали китайскую ОПГ, похитившую 150 килограммов золота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России задержали организованную преступную группу, состоящую более чем из 10 человек, сообщает «112». По информации Telegram-канала, в нее входили граждане Китая и РФ, которые за три года похитили 150 кг золота на 700 миллионов рублей.

Как выяснили следователи, участники ОПГ договаривались о покупке природного золота с добытчиками. После этого они вывозили драгоценный металл за рубеж. В настоящее время следователи устанавливают всех участников группировки и продавцов золота.

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