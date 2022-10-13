В России задержали диверсантов, планировавших подрыв «Турецкого потока» Песков: в России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать трубопровод «Турецкий поток»

При попытке теракта на «Турецком потоке» были взяты диверсанты, несколько человек арестованы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава российского государства Владимир Путин накануне пообщался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора Путин пояснил, что несмотря на диверсию на трубопроводе, поставки газа осуществляются в полном объеме.

Они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано, хотели взорвать на нашей территории наш [объект], — сказал он.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности сообщил о попытках подрыва газопровода «Турецкий поток» спецслужбами Украины. По его словам, Киев осуществил также три террористических акта в отношении Курской АЭС, подрывая линии напряжения электростанций. Однако ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, а серьезных последствий допущено не было.