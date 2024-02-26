В России задержали десятки связанных с сирийскими боевиками террористов ФСБ: в 22 регионах России задержаны 49 лиц за сбор средств для боевиков в Сирии

Фото: ФСБ России

ФСБ России задержала 49 участников террористической сети, которые занимались сбором средств для боевиков в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. Согласно представленным данным, злоумышленники действовали в 22 регионах страны.

Во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом РФ ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации, — заявили в ЦОС.

В ведомстве отметили, что некоторые из задержанных распространяли через интернет в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию, а также оправдывали террористическую деятельность. ФСБ продолжает оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Херсонской области ФСБ вскрыла деятельность правительственной организации из Великобритании «Британский совет» (British Council), которая, как утверждается, занималась разведкой в пользу Киева и использовала украинских беженцев для сбора разведданных. Ведомством проводится проверка деятельности организации, а также сотрудничающих с ней лиц. При этом известно, что информатором российской спецслужбы стал житель Новой Маячки, ранее завербованный «Британским советом».