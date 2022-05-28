В России за поджог леса могут оштрафовать на два миллиона рублей Путин подписал закон о повышении в 10 раз штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах

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Закон, увеличивающий от двух до десяти раз штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, подписал президент России Владимир Путин. Согласно ему, максимальное взыскание за подобное нарушение составит 2 млн рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Внесенные в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) изменения предусматривают увеличение в десять раз штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц. Теперь он колеблется от 15 до 30 тыс. рублей. Должностные лица заплатят вместо 10–20 тыс. рублей за аналогичный проступок сумму от 30 до 50 тыс. рублей. Юридические лица — от 100 до 400 тыс. рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на участках земли, непосредственно примыкающих к лесам, гражданам обойдется штрафом в размере от 30 до 40 тыс. рублей (ранее от 3 до 4 тыс. рублей), для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 до 60 тыс. рублей (до этого от 15 до 25 тыс. рублей). Для юридических лиц штраф составит от 300 до 500 тыс. рублей (ранее от 150 до 250 тыс. рублей).

Если данное нарушение не повлекло причинения тяжкого вреда здоровью человека и действие не содержит признаков уголовно наказуемого правонарушения, но стало причиной возникновения лесного пожара, то для граждан штраф составит от 50 до 60 тыс. рублей (до этого 5 тыс. рублей). Должностные лица заплатят от 100 до 110 тыс. рублей, что в два раза больше, чем в ранней версии КоАП. Максимальный штраф для юрлиц составит от 1 млн до 2 млн рублей (до этого он составлял сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей).

В том случае, если правонарушение привело к возникновению пожара и в нем пострадали или погибли люди, предусмотрен штраф для юрлиц от 1 до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников ранее заявил, что главная причина всех лесных и природных пожаров в России — халатность или прямой умысел людей. По его словам, неосторожность при обращении с огнём также может стать причиной внезапного возгорания. В качестве доказательства своих суждений он сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях. По информации региональных властей, причиной природных катастроф стали проблемы с электропередачей.