В России высмеяли идею обороны Сувалкского коридора Алиханов: Сувалкский коридор никого не интересует с точки зрения логистики

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Антон Алиханов

Сувалкский коридор, оборону которого пытается планировать Литва, никого не интересует, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, коридор представляет собой всего лишь двухполосную, петляющую по лесу автомобильную дорогу, которая не представляет ценности с точки зрения обычной или военной логистики.

Кому нужна эта территория в плане логистики и быстрого перебрасывания войск или еще чего-то? Никому. Из-за чего Ландсбергис переживает? Мне, честно говоря, не очень понятно, — резюмировал Алиханов.

Собеседник агентства добавил, что все это в принципе выглядит смешно. Литва «десятки и десятки лет» жалуется на угрозы со стороны России, но при этом, несмотря на все волнения, до сих пор так и не удосужилась спланировать наконец эту оборону, пояснил он.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что ограничения сухопутного транзита в Калининградскую область, вводимые литовскими властями, бьют в первую очередь по экономике самой Литвы. По его словам, подобные меры со стороны Вильнюса практически не отражаются на благосостоянии жителей российского эксклава. Он объяснил, что ущерб от литовских ограничений ежегодно составляет около 2 млрд рублей.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что россияне сталкивались с русофобией и до того, как начались боевые действия на территории Украины. По его словам, в странах Прибалтики — Латвии, Литве и Эстонии — негативное отношение к русским встречалось гораздо чаще.