В России выросло число стоящих на учете детей с онкологией Мурашко: в России выросло число стоящих на учете детей с онкологией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России возросло число детей с онкологическими заболеваниями, стоящих на учете, рассказал в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом он добавил, что сейчас технологии лечения позволяют сохранять жизнь и излечивать.

Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло, — сказал Мурашко.

В 2019 году Росстат сообщал о 21 248 случаях заболевания раком у детей до 14 лет. Также, по данным четырехлетней давности, было зарегистрировано 5707 случаев среди детей от 15 до 17 лет. Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков рассказал, что больше всего несовершеннолетних онкобольных оказалось в Севастополе, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и в Республике Коми.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что в России стало существенно больше детей с инвалидностью. По его словам, с 2015 года их число увеличилось на 135 тысяч и достигло 725 тысяч. Он добавил, что в РФ в настоящее время проживают 11 млн людей с инвалидностью. По словам Вовченко, почти 7 млн из них — россияне старше 60 лет.